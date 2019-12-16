Рецепт потрясающего салата с курицей на праздник

В преддверии новогодних праздников и начала 2020 года как никогда актуальны интересные рецепты салатов.
FoodOboz предлагает приготовить праздничный салат с курицей и грибами.
Отмечается, что такое блюдо отлично сочетает в себе вкус копченой грудинки, грибы, овощи, молочные продукты и яйца.
Для приготовления салата нужно потратить больше часа времени и заранее озаботиться покупкой всех ингредиентов, однако, он непременно удивит ваших близких и гостей внешним видом, запахом и вкусом.
Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт слоеного салата с курицей и грибами по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающей закуски с фаршем на праздник.
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