Рецепт потрясающего рагу из баклажанов с кабачками

В разгар сезона овощей невероятно популярны самые разные варианты приготовления рагу, в частности, с баклажанами и кабачками.

OBOZREVATEL.Smak предлагает невероятно простые пошаговые инструкции по приготовлению такого вкусного блюда.

Отмечается, что нужно всего 40 минут времени, чтобы приготовить отличный сытный и полезный ужин для своей семьи.

Что интересно, наш рецепт предполагает готовку в духовке, которая поможет сохранить овощам как можно больше полезных элементов при температурной обработке и избежать добавления лишних калорий.

Поскольку рагу из баклажанов и кабачков, - блюдо не только вкусное и полезное, но и достаточно демократическое, поскольку продукты для него можно найти практически в каждом холодильнике летом, оно имеет все шансы стать любимым и повседневным.

Смотрите полный список ингредиентов и подробный рецепт по ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как вкусно и быстро приготовить невероятный омлет с кабачками.

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