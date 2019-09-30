Рецепт очень вкусной закуски из свеклы

В осенне-зимний период чаще используют в готовке овощи, которые поздно созревают и долго хранятся, в частности, готовят блюда из свеклы.
FoodOboz подготовил рецепт вкуснейшей икры из свеклы.
Отмечается, что традиционно готовят кабачковую икру или же икру из баклажанов, но очень вкусной и красивой на вид является и свекольная икра.
К тому же, готовить ее довольно просто, все продукты дешевы и доступны, и на приготовление нужно всего около получаса времени.
Готовая свекольная закуска не только нежная и вкусная, но и довольно полезная для организма, а при умеренном использовании растительного масла - еще и низкокалорийная.
Смотрите полный список ингредиентов, а также пошаговый рецепт приготовления икры из свеклы с фото по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейших квашеных баклажанов с морковью.
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