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Рецепт очень вкусной закуски из свеклы

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В осенне-зимний период чаще используют в готовке овощи, которые поздно созревают и долго хранятся, в частности, готовят блюда из свеклы.

FoodOboz подготовил рецепт вкуснейшей икры из свеклы.

Отмечается, что традиционно готовят кабачковую икру или же икру из баклажанов, но очень вкусной и красивой на вид является и свекольная икра.

К тому же, готовить ее довольно просто, все продукты дешевы и доступны, и на приготовление нужно всего около получаса времени.

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Готовая свекольная закуска не только нежная и вкусная, но и довольно полезная для организма, а при умеренном использовании растительного масла - еще и низкокалорийная.

Смотрите полный список ингредиентов, а также пошаговый рецепт приготовления икры из свеклы с фото по этой ссылке.

Рецепт очень вкусной закуски из свеклы

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейших квашеных баклажанов с морковью.

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