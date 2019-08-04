Рецепт очень вкусной икры из баклажанов

Одним из самых простых, классических видов закусок является икра из баклажанов, при этом, есть множество вариаций ее приготовления на любой вкус.

OBOZREVATEL.Smak предлагает воспользоваться простыми пошаговыми инструкциями по приготовлению баклажанной икры по-одесски.

Стоит заметить, что в разгар лета практически каждая хозяйка пользуется возможностью законсервировать на зиму кабачки и баклажаны, пока они дешевые в сезон, - так оптимально можно сохранить вкусное овощное блюдо на холодное время года.

Баклажанная икра по-одесски является лишь одним из многих вариантов приготовления этой закуски и отличается от прочих, прежде всего, несколько необычным использованием определенных ингредиентов.

Полный список продуктов для приготовления икры из баклажанов и подробный рецепт с фото смотрите на нашем сайте по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт вкуснейшего салата с баклажанами.

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