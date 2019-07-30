Рецепт очень вкусного салата с японским секретом

Восточная кухня богата полезными оригинальными салатами, в состав которых часто входит популярный в Японии и Китае корнеплод.

Речь о дайконе – особенной разновидности очень полезной для здоровья редьки, которая не горчит.

В последнее время блюда с этим овощем начали завоевывать популярность во всем мире.

Дайкон содержит каротин, калий и много важных для человека витаминов.

Дайкон также славится тем, что ускоряет обмен веществ, поэтому его обязательно следует добавлять в меню, если хочется скинуть пару лишних килограммов.

Smak Obozrevatel нашел рецепт очень вкусного японского салата с дайконом, сделать который сможет каждый.

Как приготовить этот потрясающий салат с цитрусовой ноткой читайте по ссылке: Салат с дайконом.

Салат с дайконом

Вот как выглядит дайкон:

Дайкон

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