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Рецепт очень вкусного грузинского блюда из фасоли

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Отличным белковым и питательным дополнением к семейному рациону в холодное время года станут разномастные блюда из фасоли.

FoodOboz предлагает простой рецепт грузинского блюда лобио.

Отмечается, что в основу можно взять любую фасоль, кроме белой. Хотя классический рецепт предполагает использование бобовых одноименного сорта Лобио, за пределами исторической родины блюда можно позволить себе импровизацию.

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Кроме того, понадобится несколько видов лука, перец, чеснок и ряд приправ, которые придадут блюду пикантную нотку грузинской кухни.

Чтобы приготовить лобио для всей семьи необходимо чуть более получаса времени, но фасоль нужно заранее замочить, чтобы она быстро разварилась и легко переварилась в ЖКТ.

Полный список продуктов, их пропорции и рецепт приготовления лобио смотрите по этой ссылке.

Рецепт очень вкусного грузинского блюда из фасоли

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт великолепного грузинского салата "Тбилиси".

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