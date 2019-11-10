Рецепт очень вкусного блюда с цветной капустой

Неотъемлемой частью правильного питания можно назвать витаминные блюда из овощей, в частности, блюда из цветной капусты.

FoodOboz приготовил для Вас простые пошаговые инструкции по приготовлению здорового завтрака с этим овощем.

Отмечается, что для этого блюда понадобится цветная капуста, лук, яйца, немного молочных продуктов, помидоры, огурцы, лимон и специи.

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При этом, чтобы приготовить вкусный завтрак для двух человек, нужно всего около десяти минут затрат во времени.

Пропорции всех ингредиентов и рецепт питательного завтрака с фотографиями процесса приготовления смотрите по этой ссылке.

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