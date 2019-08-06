Рецепт очень вкусного балканского блюда с баклажанами

Родиной такого популярного блюда из баклажанов как Мусака являются Балканы. Кроме того, его очень любят на Ближнем Востоке.

Традиционно – мусака – это слоеное блюдо из баклажанов и мяса в особом соусе.

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Существует масса вариаций мусаки, но Obozrevatel Smak предлагает приготовить классический вариант этого полезного, сытного и проверенного веками блюда из простого набора ингредиентов.

Детальный пошаговый рецепт традиционной мусаки с баклажанами и мясом в нежном соусе читайте по этой ссылке.

Мусака

И не забудьте добавить в мусаку зубчик чеснока для придания особого аромата!

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