Рецепт очень вкусного балканского блюда с баклажанами

Родиной такого популярного блюда из баклажанов как Мусака являются Балканы. Кроме того, его очень любят на Ближнем Востоке.
Традиционно – мусака – это слоеное блюдо из баклажанов и мяса в особом соусе.
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Существует масса вариаций мусаки, но Obozrevatel Smak предлагает приготовить классический вариант этого полезного, сытного и проверенного веками блюда из простого набора ингредиентов.
Детальный пошаговый рецепт традиционной мусаки с баклажанами и мясом в нежном соусе читайте по этой ссылке.
Мусака
И не забудьте добавить в мусаку зубчик чеснока для придания особого аромата!
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