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Рецепт очень необычных, но безумно вкусных сырников

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Одним из наиболее популярных блюд славянской кухни являются сырники, их можно пожарить как на сковороде, так и запечь в духовке.

Зачастую многие любители творога ассоциируют сырники со сладким лакомством, однако это далеко не так. При желании можно приготовить совершенно необычные сырники без сахара – с адыгейским сыром и зеленью.

Рецепт очень необычных, но безумно вкусных сырников

В том случае, если вы захотите сделать перекус на скорую руку, можно приготовить отлично утоляющие голод несладкие сырники с укропом.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вашему вниманию пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления таких сырников по этой ссылке.

Также мы рассказывали о лучших рецептах по-настоящему вкусных сырников.

Между тем рецептом приготовления диетических сырников ранее поделилась фитнес-тренер Анита Луценко.

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