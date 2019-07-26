Рецепт очень аппетитного пирога с вишней, который восхитит близких и гостей

Многие с детства очень любят печеные блюда из теста с начинкой, поэтому в семьях зачастую уделяют приготовлению пирогов особое внимание.

Приготовление пирогов на кефире – это традиция, которая пришла к нам из прошлого. Такие пироги быстро готовятся и получаются очень вкусными. Один из главных ингредиентов – кефир – обеспечивает наиболее оптимальную консистенцию теста, а сам десерт после приготовления еще долго остается свежим.

Особое внимание следует уделить приготовлению заливного пирога на кефире с вишней, который очень понравится вашей семье и гостям.

OBOZREVATEL. Smak рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления заливного пирога с вишней по этой ссылке.

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