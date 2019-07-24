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Рецепт очень аппетитного капустняка из квашеной капусты для сытного ужина

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Традиционным блюдом украинской кухни можно назвать капустняк. Овощной суп из квашеной капусты отличается особым вкусом и невероятным ароматом.

Несмотря на тот факт, что родиной капустняка считается Украина, блюдо также готовят в таких странах, как Беларусь, Словакия и Польша. Исходя из местных традиций, существует множество рецептов овощного супа с капустой, главная фишка которого – необыкновенный вкус с кислинкой.

Рецепт очень аппетитного капустняка из квашеной капусты для сытного ужина

Следуя собственным вкусовым предпочтениям, капустняк можно приготовить на мясном бульоне, суп получится ароматным и очень сытным. Однако если ваша семья предпочитает более легкие блюда, следует попробовать сварить такой суп на овощном бульоне или вовсе на воде.

OBOZTREVATEL.Smak предлагает вам ознакомиться с нашим оригинальным рецептом приготовления капустняка из квашеной капусты по следующей ссылке.

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