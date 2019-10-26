Рецепт невероятно вкусных оладий из тыквы

Легким и питательным вариантом для завтрака в любое время года могут стать оладьи.

FoodOboz предлагает рецепт, как приготовить их из тыквы.

Новости Рецепт невероятно вкусного минтая в кляре в духовке

Как известно, сама по себе тыква не является особо вкусной, ее нужно уметь правильно готовить. В то же время она содержит огромное количество витаминов и клетчатки при минимуме калорий, ввиду чего пользуется популярностью у всех, кто хочет быть красивым и здоровым.

При добавлении небольшого количества продуктов и затрате чуть более получаса времени можно приготовить вкуснейшие и питательные оладушки.

Полный список ингредиентов и пошаговый рецепт оладий из тыквы смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить оригинальные драники из тыквы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся