Рецепт невероятно вкусной закуски с печенью трески

Прекрасный вариант для праздничного стола – тарталетки с вкуснейшей начинкой из печени трески.

Такая сытная закуска не оставит никого равнодушным!

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Особый рецепт начинки непременно сделает эти тарталетки изюминкой праздничного меню. Вкус печени трески в ней удачно дополняют вареные яйца, огурчики и особая заправка.

Как приготовить такое необычное блюдо, читайте в пошаговом рецепте от FoodOboz по ссылке: Тарталетки с печенью трески.

Тарталетки с печенью трески

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