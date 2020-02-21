Рецепт невероятно вкусной закуски с печенью трески

Прекрасный вариант для праздничного стола – тарталетки с вкуснейшей начинкой из печени трески.
Такая сытная закуска не оставит никого равнодушным!
Особый рецепт начинки непременно сделает эти тарталетки изюминкой праздничного меню. Вкус печени трески в ней удачно дополняют вареные яйца, огурчики и особая заправка.
Как приготовить такое необычное блюдо, читайте в пошаговом рецепте от FoodOboz по ссылке: Тарталетки с печенью трески.
Тарталетки с печенью трески
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