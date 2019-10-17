Рецепт невероятно вкусного салата "Прошутто" с грушей

С наступлением холодов как никогда своевременно разнообразить меню своей семьи вкусными витаминными блюдами, в частности, салатом "Прошутто".
FoodOboz предлагает рецепт, как просто и быстро приготовить его с грушей.
Отмечается, что базой для салата является итальянская ветчина из окорока с солью и специями под названием прошутто.
Дополнительно к ней можно добавлять большое разнообразие продуктов, но мы предлагаем использовать груши, полезную зелень и заправку.
В итоге за считанные минуты получается салат, который прекрасно выглядит, фантастически пахнет и может занять достойное место как при повседневной трапезе, так и на праздничном столе.
Смотрите полный список продуктов и рецепт приготовления салата "Прошутто" с грушей по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкусного диетического блюда из кабачков.
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