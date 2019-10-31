Рецепт невероятно вкусного лакомства из тыквы

В осенне-зимний период чрезвычайно полезно и удобно пополнять рацион своих родных и близких блюдами из тыквы.

FoodOboz предлагает рецепт тыквенных цукатов.

Стоит заметить, что тыква может храниться долгое время и ее легко выращивать, - поэтому она стоит дешево и продается повсеместно.

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В то же время тыква полна витаминов, которых так не хватает организму в преддверии зимы.

Однако, нельзя назвать тыквенные цукаты диетическим, поскольку они содержат довольно много сахара. Но если есть лакомство умеренно и в первой половине дня, то никакого вреда для фигуры оно не нанесет.

Смотрите полный список продуктов и рецепт цукатов из тыквы с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт оригинальных драников из тыквы.

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