Рецепт невероятно вкусного и полезного салата с пекинской капустой

Оптимальным способом поддержания состояния здоровья и фигуры в порядке в холодное время года являются овощные салаты.

FoodOboz предлагает рецепт салата из авокадо, огурцов и пекинской капусты.

Отмечается, что в блюдо входят только полезные и питательные ингредиенты, которые дополняют вкусовые качества друг друга и при этом аппетитно выглядят.

Новости Рецепт очень вкусного блюда с цветной капустой

Такой салат готовится всего около 20 минут и отлично подойдет как для перекуса, так и в качестве дополнения к основному блюду.

В нем содержится оптимальное количество полезных жиров, витаминов и клетчатки, но лучше подавать его с легкими белковыми дополнениями наподобие биточков по-французски, запеченной скумбрии или минтая в кляре.

В каких пропорциях брать продукты, какие к ним нужны специи и пошаговый рецепт приготовления салата из авокадо и пекинской капусты смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень вкусного грузинского блюда из фасоли.

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