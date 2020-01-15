Рецепт невероятно вкусного блюда из крабовых палочек

Если вы хотите приготовить по-настоящему оригинальное блюдо, обязательно обратите внимание на рецепт котлет из крабовых палочек.

На многих праздничных столах мы можем увидеть салат, роллы или другие блюда из крабовых палочек. Однако многие наверняка никогда не пробовали приготовить из них настоящие котлеты.

Помимо главного ингредиента для приготовления данного блюда вам понадобятся куриные яйца, твердый сыр и пшеничная мука. Специи добавляем исходя из вкусовых предпочтений.

Неожиданное, очень сытное и вкусное блюдо станет настоящим украшением вашего праздничного стола.

FoodOboz советует вам обратить внимание на подробный пошаговый рецепт вкуснейших котлет из крабовых палочек по этой ссылке.

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