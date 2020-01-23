Рецепт необычного, но очень вкусного салата

Если вы хотите порадовать своих родных и близких необычным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт салата из говяжьего сердца.

Не секрет, что салаты зачастую делают из куриного филе или другого мяса, часто игнорируя говяжье сердце. Причем напрасно, так как оно богато витаминами, микроэлементами и невероятно полезно для человеческого организма.

Ваш салат прекрасно подойдет для тех, кто придерживается здорового питания. Вариативность калорийности блюда в целом будет зависеть от того, чем вы его решите заправить – майонезом или сметаной.

FoodOboz рекомендует вам обратить внимание на наш подробный пошаговый рецепт приготовления вкуснейшего салата из говяжьего сердца по следующей ссылке.

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