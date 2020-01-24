Рецепт необычного блюда китайской кухни, которое поразит всех

Перед Китайским Новым годом в 2020 году традиционно актуальны разномастные рецепты китайской кухни.

FoodOboz предлагает рецепт потрясающих китайских пельменей.

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Такое блюдо знакомо многим любителям восточной кухни, но многие о нем никогда и не слышали. А зря, ведь китайские пельмени очень вкусные и популярные, и обязательно удивят гостей на праздник.

Для приготовления блюда нужны как вполне традиционные для Европы продукты, так и некоторые специфические, - так что перед готовкой необходимо закупиться в магазине.

Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт китайских пельменей с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт жареной говядины по-китайски, — это блюдо тоже будет актуально на столе к Китайскому Новому году Крысы.

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