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Рецепт неимоверно вкусной кровянки без кишки

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Традиционная украинская кровяная колбаса имеет глубокие корни.

Наши предки готовили кровянку в печи, была она преимущественно из свиной крови с добавлением разных круп и сала.

В классической украинской кухне в кровянке в качестве загустителя используется гречка.

Такое блюдо, среди прочего, богато витамином В12 и железом, поэтому очень полезно для здоровья.

Единственной сложностью в его приготовлении является оболочка. Обычно смесью для кровяной колбасы начиняют кишку, и это слишком трудоемкий процесс.

FoodOboz нашел очень простой рецепт кровянки без кишки. Вкус этого блюда при этом не меняется, а времени на готовку уйдет в разы меньше.

О том, как приготовить кровяную колбасу без хлопот, читайте по этой ссылке.

Кровянка

Кровянка

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