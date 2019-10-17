Рецепт неимоверно вкусной кровянки без кишки

Традиционная украинская кровяная колбаса имеет глубокие корни.
Наши предки готовили кровянку в печи, была она преимущественно из свиной крови с добавлением разных круп и сала.
В классической украинской кухне в кровянке в качестве загустителя используется гречка.
Такое блюдо, среди прочего, богато витамином В12 и железом, поэтому очень полезно для здоровья.
Единственной сложностью в его приготовлении является оболочка. Обычно смесью для кровяной колбасы начиняют кишку, и это слишком трудоемкий процесс.
FoodOboz нашел очень простой рецепт кровянки без кишки. Вкус этого блюда при этом не меняется, а времени на готовку уйдет в разы меньше.
О том, как приготовить кровяную колбасу без хлопот, читайте по этой ссылке.
Кровянка
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