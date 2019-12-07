Рецепт фантастического салата со свеклой на праздник и каждый день

При нехватке свежих овощей в зимнее время года в рацион полезно и нужно включать блюда из свеклы.
FoodOboz предлагает рецепт отличного салата со свеклой и черносливом.
Отмечается, что основными продуктами для этого блюда являются непосредственно свекла, чернослив, грецкие орехи и чеснок, ввиду чего оно богато клетчаткой, полезными жирами и микроэлементами.
Если заранее сварить свеклу, на приготовление салата нужно совсем немного времени.
Украсить пикантное и ароматное блюдо можно сыром или зеленью, после чего оно с одинаково большим успехом дополнит как повседневную трапезу, так и праздничный стол.
Полный список ингредиентов, подробный рецепт и секреты приготовления салата со свеклой и черносливом смотрите по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт витаминного вкусного салата с курицей и авокадо, который гарантированно приятно удивит ваших гостей и близких.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!