Рецепт фантастического салата со свеклой на праздник и каждый день

При нехватке свежих овощей в зимнее время года в рацион полезно и нужно включать блюда из свеклы.

FoodOboz предлагает рецепт отличного салата со свеклой и черносливом.

Отмечается, что основными продуктами для этого блюда являются непосредственно свекла, чернослив, грецкие орехи и чеснок, ввиду чего оно богато клетчаткой, полезными жирами и микроэлементами.

Если заранее сварить свеклу, на приготовление салата нужно совсем немного времени.

Украсить пикантное и ароматное блюдо можно сыром или зеленью, после чего оно с одинаково большим успехом дополнит как повседневную трапезу, так и праздничный стол.

Полный список ингредиентов, подробный рецепт и секреты приготовления салата со свеклой и черносливом смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт витаминного вкусного салата с курицей и авокадо, который гарантированно приятно удивит ваших гостей и близких.

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