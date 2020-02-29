Удачные блины на Масленицу: шеф-кондитер поделилась семейным рецептом

Кулинарный эксперт, шеф-кондитер Наталья Левензон поделилась своим фирменным рецептом вкусных и быстрых блинов на Масленицу.
"Этот рецепт мне дала моя тетя. И с тех пор я забыла, что такое проблемы с блинчиками", – призналась Левензон в эфире ObozTV.
Итак, для блинов по рецепту Левензон понадобится:
2 яйца;
стакан муки;
стакан молока;
3-4 столовые ложки подсолнечного масла;
щепотка соли.
По словам кулинара, из этих ингредиентов замешивается однородное тесто, которое нужно тонким слоем наливать на разогретую сковородку и выпекать с обеих сторон.
"Перед первым блинчиком мы можем помазать сковороду маслом, но совсем чуть-чуть. И все", – отметила она.
Левензон добавила, что это базовый рецепт, с которым можно экспериментировать. Например, пшеничную муку можно заменить смесью из пшеничной и цельнозерновой, а молоко – кефиром, водой, свекольным или шпинатным соком.
"Не всегда первый блин комом. Если его правильно сделать – он абсолютно не комом и прекрасно переворачивается", – заверила шеф.
Она уточнила, что начинка к этим блинам подходит как соленая, так и сладкая. Заворачивать их тоже можно по-разному: конвертиком, в трубочку или как рожок с мороженым.
Простой рецепт блинов на Масленицу
haip.info
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