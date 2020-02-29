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Удачные блины на Масленицу: шеф-кондитер поделилась семейным рецептом

3.8т
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Кулинарный эксперт, шеф-кондитер Наталья Левензон поделилась своим фирменным рецептом вкусных и быстрых блинов на Масленицу.

"Этот рецепт мне дала моя тетя. И с тех пор я забыла, что такое проблемы с блинчиками", – призналась Левензон в эфире ObozTV.

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Итак, для блинов по рецепту Левензон понадобится:

  • 2 яйца;

  • стакан муки;

  • стакан молока;

  • 3-4 столовые ложки подсолнечного масла;

  • щепотка соли.

По словам кулинара, из этих ингредиентов замешивается однородное тесто, которое нужно тонким слоем наливать на разогретую сковородку и выпекать с обеих сторон.

"Перед первым блинчиком мы можем помазать сковороду маслом, но совсем чуть-чуть. И все", – отметила она.

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Левензон добавила, что это базовый рецепт, с которым можно экспериментировать. Например, пшеничную муку можно заменить смесью из пшеничной и цельнозерновой, а молоко – кефиром, водой, свекольным или шпинатным соком.

"Не всегда первый блин комом. Если его правильно сделать – он абсолютно не комом и прекрасно переворачивается", – заверила шеф.

Она уточнила, что начинка к этим блинам подходит как соленая, так и сладкая. Заворачивать их тоже можно по-разному: конвертиком, в трубочку или как рожок с мороженым.

Простой рецепт блинов на Масленицу

Простой рецепт блинов на Масленицу

haip.info

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие продукты известный кулинар Евгений Клопотенко посоветовал включать в рацион украинцев в конце зимы и начале весны.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Рецепты Масленица Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Питание
Теги
еда рецепт праздник
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