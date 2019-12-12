Имбирные пряники – это разновидность пряного печенья с глазурью, которое традиционно готовят к новогодним праздникам.

FoodOboz нашел очень простой рецепт замечательных имбирных пряников на сливочном масле.

Особенностью такой сладкой выпечки является наличие имбиря, гвоздики, корицы и мускатного ореха. Именно этот набор пряностей придает пряникам их неповторимый рождественский вкус.

Как приготовить такое угощение, читайте в нашем подробном рецепте по ссылке: Имбирные пряники.

Имбирные пряники

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