Имбирные пряники – это разновидность пряного печенья с глазурью, которое традиционно готовят к новогодним праздникам.
FoodOboz нашел очень простой рецепт замечательных имбирных пряников на сливочном масле.
Особенностью такой сладкой выпечки является наличие имбиря, гвоздики, корицы и мускатного ореха. Именно этот набор пряностей придает пряникам их неповторимый рождественский вкус.
Как приготовить такое угощение, читайте в нашем подробном рецепте по ссылке: Имбирные пряники.
Имбирные пряники
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