Простой рецепт вкуснейших жареных цуккини с чесночным соусом

Летом чрезвычайно актуальна такая закуска как цуккини с чесночным соусом (впрочем, для приготовления можно использовать и кабачки, - вкус останется таким же потрясающим).

Соответствующим рецептом на своем канале в YouTube поделилась Наталья Машика, сообщает OBOZREVATEL.Smak.

Интересно, что цуккини с чесночным соусом получаются пикантными, вкусными как горячими, так и охлажденными.

Для приготовления блюда нужно: 3 штуки цуккини, четыре зубчика чеснока, треть чашки муки, растительное масло, чайная ложка сахара, столовая ложка 9% уксуса, четверть чайной ложки кайенского перца, соль и перец по вкусу.

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Стоит заметить, что для блюда можно использовать как цуккини, так и кабачки. Единственное условие, - овощи должны быть молодыми, чтобы не было необходимости вычищать из них середину.

Детально процесс приготовления цуккини с чесночным соусом смотрите на видео:

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку простых летних салатов из баклажана, фасоли, огурца и других сезонных продуктов.

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