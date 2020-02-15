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Простой рецепт нежных сырников по-домашнему

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Румяные сладкие сырники - один из самых популярных и полезных десертов.

При их приготовлении стоит учитывать несколько нюансов, тогда готовое блюдо будет нежным, вкусным и не возникнет проблем при жарке сырников на сковороде.Чтобы сырное тесто не растекалось в горячем масле, следует остановить выбор на нежирном твороге (от 0% до 5%), в нем больше белка, и он лучше держит форму при термообработке. Сырники из нежирного творога проще переворачивать при жарке.

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Также в тесто не нужно класть яичные белки, тогда на 400-500 граммов творога понадобится не более 2 столовых ложек муки, и готовый десерт будет иметь выраженный творожный вкус.

Детальный рецепт очень вкусных сырников доступен по ссылке: Сырники по-домашнему.

Сырники по-домашнему

Сырники по-домашнему

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