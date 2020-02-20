Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Простой рецепт чудесного татарского блюда с мясом на обед и ужин

928
Читать материал на украинском

Традиционное мясное татарское блюдо называется "Азу", и готовится из баранины или говядины с добавлением овощей и специй.

Чтобы Азу получилось особенно вкусным, мясо, нарезанное соломкой, нужно сначала поджарить до румяной корочки, а уже после этого тушить.

Обязательным ингредиентом Азу являются соленые огурцы, которые придают мясу особый незабываемый вкус.

Есть версия, что название блюда произошло от татарского слова "аздык", которое означает "пища". Также предполагается, что слово "азу" является персидским, и перевести его можно словосочетанием "кусочки мяса".

Как приготовить такое сытное татарское блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по ссылке: Азу из говядины.

Азу из говядины

Азу из говядины

Смотрите другие материалы от FoodOboz:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы