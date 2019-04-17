Почему Татьяна Литвинова ушла из "МастерШеф"

Новый сезон "МастерШеф" в Украине стартовал без одной из постоянных ведущих шоу - Татьяна Литвинова решила покинуть шоу и канал, на котором она проработала шесть лет.

Объяснения Литвинова написала в Instagram.

Ведущая утверждает, что больше не будет принимать участие в проектах телеканала СТБ. Такие шоу как: "Все буде добре" и "Все буде смачно" официально закрыли. Также Татьяна заявила: "Мой контракт с СТБ закончился и мы решили его не продлевать".

Но тем не менее Литвинова намекнула, что бросать карьеру ведущей не собирается и уже планирует воплощать в жизни свои собственные идеи и проекты. Напоследок, она поблагодарила всех за помощь в её профессиональном росте и отметила, что готова обсуждать и реализовывать интересные предложения.

Татьяна Литвинова родом из Одессы, где о вкусной еде знают всё. В детстве занималась волейболом, стала кандидатом в мастера спорта, но мать уговорила дочь покинуть секцию.

На втором курсе обучения в институте пищевой промышленности решила начать самостоятельно зарабатывать деньги.

Литвинова устроилась бухгалтером в компанию, которая торговала кассовыми аппаратами.

Татьяна быстро добилась должности директора и решила стать предпринимателем.

Собрав необходимую сумму, она открыла свой собственный ресторан с караоке. Заведение очень быстро обрело популярность и стало одним из лучших в городе, но в ресторане случился пожар, точная причина которого не известна.

По совету подруги, которой очень понравились блюда на скорую руку, Татьяна решила пройти кастинг на должность кулинарного эксперта шоу "Все буде добре".

Её сырники, политые секретным соусом, пришлись по вкусу руководству и вскоре Литвинова стала появляться в выпусках тележурнала. Далее следовало предложение принять участие в проекте "МастерШеф".

Вместе с Эктором Хименес-Браво и Николаем Тищенко Татьяна оценивала кулинарные таланты участников шоу.

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