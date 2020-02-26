Особый рецепт сказочно вкусных налистников

В праздничную неделю Масленицы традиционно готовят не только блины, но и популярный украинский десерт – сладкие и нежные творожные налистники.
FoodOboz нашел необычный рецепт самых лучших налистников, в приготовлении которых есть несколько секретов.
Во-первых, для теста нужно не жалеть яиц, ведь творог следует заворачивать в эластичные, но особо тонкие блинчики. В нашем рецепте на два стакана жидкости нужно взять 5 яиц – такие блины не требуют большого количества муки, они тоненькие, быстро прожариваются и очень легко переворачиваются!
Кроме того, замешиваемое тесто должно быть теплым, а вместо растительного масла нужно в него добавить сливочное.
Начинка из творога при этом готовится проще простого.
Видеорецепт этого чудесного десерта смотрите по ссылке: Налистники.
Налистники
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