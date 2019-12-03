Оригинальный рецепт вкуснейших творожных сырников

Даже самое промозглое и холодное утро однозначно станет добрее, если начать его с теплых творожных сырников.

FoodOboz предлагает вам оригинальный рецепт их приготовления на дрожжах.

Новости Рецепт оригинального десерта на Новый год 2020

Отмечается, что классические сырники готовятся на базе яиц, манки или муки, специй и, собственно, самого творога. Но существует и сотни способов разнообразить блюдо, добавляя в него различные "изюминки".

Можно использовать ягоды и овощи, например, приготовить сырники с тыквой, а можно попробовать сделать их на дрожжах, - хотя это займет больше времени, такой воздушный и нежный завтрак Вам обязательно понравится.

Смотрите пошаговый рецепт приготовления творожных сырников на дрожжах с фото процесса по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительного печенья на Новый год 2020.

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