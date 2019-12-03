Оригинальный рецепт вкуснейших творожных сырников

Даже самое промозглое и холодное утро однозначно станет добрее, если начать его с теплых творожных сырников.
FoodOboz предлагает вам оригинальный рецепт их приготовления на дрожжах.
Отмечается, что классические сырники готовятся на базе яиц, манки или муки, специй и, собственно, самого творога. Но существует и сотни способов разнообразить блюдо, добавляя в него различные "изюминки".
Можно использовать ягоды и овощи, например, приготовить сырники с тыквой, а можно попробовать сделать их на дрожжах, - хотя это займет больше времени, такой воздушный и нежный завтрак Вам обязательно понравится.
Смотрите пошаговый рецепт приготовления творожных сырников на дрожжах с фото процесса по этой ссылке.
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