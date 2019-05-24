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Оля Полякова показала, чем кормили на свадьбе Потапа и Насти

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Звездная гостья свадьбы Насти и Потапа певица Оля Полякова показала, какими блюдами и напитками угощали своих гостей звездные молодожены (а мы рекомендуем вам блюда из цветной капусты).

Судя по видеозаписи со свадьбы, Полякова, пропустившая официальную церемонию бракосочетания, поздоровавшись с гостями мероприятия, направилась к угощениям.

Заметно, что на свадьбе в ресторане было организовано не застолье, а фуршет, который состоял из различного рода закусок, брускетов, фруктов и шампанского.

Напомним, в четверг, 23 мая, украинские артисты Анастасия Каменских и Алексей Потапенко официально стали мужем и женой. Свадьбу звезды шоу-бизнеса, скрывавшие свой роман от прессы на протяжении нескольких лет, праздновали в одном из элитных киевских ресторанов.

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