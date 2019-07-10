Очень вкусный рецепт помидоров по-корейски

Помидоры по-корейски, - простой в приготовлении, но невероятно вкусный овощной салат, который как никогда актуален в сезон помидоров.

Рецептом его приготовления поделились на канале Cookpad, сообщает OBOZREVATEL.Smak.

По рецепту нужно: килограмм мелких спелых помидор, два болгарских перца, один перец чили, по 50 г оливкового масла и 6%-ного уксуса, 8 зубчиков чеснока, две столовых ложки сахара, одна столовая ложка соли, по чайной ложке молотого кориандра и черного молотого перца, зелень по вкусу (лучше всего использовать укроп, петрушку и кинзу).

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Помидоры режут на четыре части, укладывают в миску, где они будут мариноваться.

Перец, чеснок и зелень нужно измельчить в блендере, но немного зелени оставить отдельно целой. Добавить в смесь все специи, масло и уксус, хорошо перемешать, после чего отдельно порезать остальную зелень, все это добавить к помидорам и хорошо перемешать.

Убрать миску в холодильник за сутки, в течение которых ее содержимое нужно еще несколько раз перемешать, после чего блюдо уже будет готово к употреблению.

Смотрите видео приготовления помидоров по-корейски:

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