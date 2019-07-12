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Очень вкусный рецепт курицы в сливках с болгарским перцем

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Зачастую мы стараемся приготовить на ужин какую-нибудь сытную, но не тяжелую для организма пищу. Отличным вариантом является тушеная курица в сливках с болгарским перцем.

Каждая хозяйка хорошо знает о том, что куриное мясо обладает особенным вкусом, а готовить его можно абсолютно с чем угодно. Тушеную курицу в сливках с болгарским перцем приготовить совсем не сложно – блюдо готовится недолго и получается очень вкусным.

Очень вкусный рецепт курицы в сливках с болгарским перцем

OBOZREVATEL. Smak рекомендует вам ознакомиться с пошаговым рецептом и необходимыми ингредиентами для приготовление данного блюда по следующей ссылке.

Ранее мы рассказывали, как приготовить невероятно вкуснейший сэндвич с курицей под названием "Цезарь Ролл".

Между тем также мы делились рецептом правильного приготовления куриной грудки в маринаде с картофелем.

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