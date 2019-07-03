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Очень простой и вкусный рецепт бутербродов, которые разметут в секунды

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Зачастую бутерброды являются наиболее универсальной закуской – мы можем брать их с собой на работу, отдых и даже есть их за праздничным столом, вкуснейшие сендвичи разлетаются моментально.

Таким рецептом делится автор паблика "Оля готовит", передает OBOZREVATEL.Smak.

Для приготовления бутербродов вам понадобится 1 батон, 200 грамм полукопченой колбасы, примерно столько же твердого сыра, зелень, а также 2 помидора и 2 зубчика чеснока.

В первую очередь нужно нарезать батон, после чего следует приступить к натиранию на крупной терке полукопченой колбасы и сыра.

Очень простой и вкусный рецепт бутербродов, которые разметут в секунды

Следующим шагом нарезаем небольшими кубиками помидоры, после чего мелко режем зелень, петрушку и зеленый лук. Помидоры обязательно должны быть сочными, иначе потом хлеб плохо пропитается овощным соком.

Очень простой и вкусный рецепт бутербродов, которые разметут в секунды

Далее нужно выдавить через пресс чеснок и тщательно перемешать весь набор приготовленных ингредиентов. По желанию можно добавить либо майонез, либо пару столовых ложек натертого сыра.

Теперь по своему усмотрению добавляем слой начинки на хлеб и отправляем бутерброды в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Очень простой и вкусный рецепт бутербродов, которые разметут в секунды

Спустя указанное количество времени вынимаем бутерброды из духовки и наслаждаемся закуской.

Очень простой и вкусный рецепт бутербродов, которые разметут в секунды

Ранее фирменный рецепт приготовления бутербродов показал Джейми Оливер.

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