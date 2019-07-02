Очень легкий и вкусный рецепт салата с крабовыми палочками и капустой

Предлагаем попробовать легкий в приготовлении, но невероятно вкусный и полезный салат с крабовыми палочками и капустой без майонеза.

Это блюдо подойдет как для обычного обеда в кругу семьи так и для праздничного стола.

И главное, сделать этот салат очень просто.

Ингредиенты

Свежие огурцы - 300 граммов

Капуста свежая - 400 граммов

Крабовые палочки - 300 граммов

Зелень (зеленый лук, укроп, петрушка)

Соль

Растительное масло

Перец черный молотый (по вкусу)

Приготовление

В большую емкость мелко шинкуем капусту, туда же кладем огурцы, очищенные от кожицы и нарезанные полукружочками.

Режем крабовые палочки тонкими ломтиками, добавляем к овощам.

Также высыпаем в емкость порезанную зелень, поливаем растительным маслом (оливковым, подсолнечным или кукурузным на свой вкус) и тщательно перемешиваем.

Полезный и вкусный салат из крабовых палочек и капусты готов. При подаче на стол кажду порцию можно украсить сверху четвертью вареного вкрутую яйца. Приятного аппетита!

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