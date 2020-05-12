Обнаружена необычная способность брокколи

Брокколи содержит растительные соединения, которые оказывают сильное противовоспалительное действие и помогают от боли в суставах, вызванной остеоартритом и артрозом.

Кроме того, регулярное употребление брокколи существенно укрепляет организм. Этому способствует содержание в продукте большого количества питательных веществ, витаминов и минералов, которые являются источником иммуностимулирующих антиоксидантов. Именно благодаря им, в том числе витамину С и бета-каротину, брокколи способны улучшить иммунитет, обмен веществ, пищеварение, развитие костей, поддержать здоровье глаз и защитить клетки от повреждений.

24tv.ua

Употреблять этот овощ рекомендуется и для профилактики диабета II типа за счёт содержания сульфорафана, который ингибирует выработку глюкозы, передаёт MedikForum.

Как сообщал OBOZREVATEL, изменение некоторых параметров рациона способно улучшить состояние вашего здоровья. К примеру, употребление тофу, так называемого соевого сыра, снижает риск сердечных заболеваний.

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