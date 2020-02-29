Начинки для блинов: удачные и оригинальные рецепты

В Масленицу так хочется порадовать себя и близких вкусными блинчиками с необычными наполнениями.
FoodOboz предлагает отведать нежные тонкие блинчики с двумя видами начинок.
Первый вариант – очень вкусная рыбная паста на основе консервированной сардины, яиц и сыра. При приготовлении блинов в тесто можно добавить мелко рубленую зелень, это придаст готовому блюду пряные, запоминающиеся вкус и аромат. Начинка выходит неожиданно вкусной.
Рецепт таких блинов доступен по ссылке: Блины с рыбной начинкой.
Блины с рыбной начинкой
Второй вариант – блинчики с тушеной капустой. Несмотря на то, что эту начинку чаще используют для вареников, в блинах она превосходна по-своему. Кроме того, заворачивать и поджаривать такое блюдо нужно особым способом, о котором детальнее в нашем пошаговом рецепте по ссылке: Налистники с капустой.
Налистники с капустой
Напомним, ранее FoodOboz публиковал 7 необычных рецептов блинов на каждый день Масленицы.
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