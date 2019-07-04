Морковные котлеты: экономный рецепт необычайно вкусного блюда

Все знают, что морковь – очень полезный корнеплод, но его в нашем рационе, к сожалению, слишком мало.

Мы предлагаем это исправить, и приготовить очень вкусные и при этом полезные для здоровья морковные котлеты.

Морковные котлеты

"Морковь применяют как одно из натуральных средств для борьбы с онкологическими заболеваниями. В моркови содержатся витамины В, С и А (бета-каротин), жизненно важные для иммунной системы. Эти питательные вещества стимулируют рост белых кровяных телец, которые играют большую роль в борьбе с раковыми клетками. Кроме того, если хотя бы 3 раза в неделю в вашем рационе будет морковное блюдо, то процессы естественного увядания в организме замедлятся, а кожа станет более упругой", - говорит врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Поэтому приступим к приготовлению волшебных котлет из моркови.

Нам понадобится:

Морковь среднего размера - 4 штуки

Манная крупа - 3 столовых ложки

Яйцо - 1 штука

Соль – половина чайной ложки

Сахар – половина чайной ложки

Сметана – 1 столовая ложка

Растительное масло для обжарки

Панировочные сухари - 100 граммов

Приготовление:

Отвариваем морковь в течение 30 минут. После этого прокалываем зубочисткой, чтобы проверить, сварилась ли она.

Вареную остывшую морковку натираем на мелкой терке, добавляем к морковной массе соль, сахар, сметану и манную крупу.

После этого тщательно вмешиваем в морковный "фарш" яйцо и формируем котлетки нужного размера.

Обваливаем в панировочных сухарях и жарим до золотистой корочки на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Подаем готовые морковные котлеты на стол, украшая зеленью. К этом блюду подойдет сметана или кетчуп в качестве соуса.

Котлеты из моркови получаются очень вкусными, есть их можно и в горячем и в холодном виде, как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу и рыбе.

Детальный пошаговый рецепт морковных котлет с фото читайте по этой ссылке.

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