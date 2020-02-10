Лучший рецепт нежных ленивых вареников с творогом

Одним из самых вкусных и простых десертов являются творожные ленивые вареники на скорую руку.

Их не нужно лепить, заворачивая начинку, тесто замешивается очень быстро, и варятся они за пару минут.

Новости Секрет приготовления львовских сырников

Для таких вареников стоит выбрать обезжиренный творог и свежие яйца среднего размера. Количество муки зависит от мягкости творога, главное – чтобы готовое тесто легко резалось на небольшие кусочки.

Подается эта вкуснятина со сметаной, медом, ягодами или вареньем на ваш вкус.

Как приготовить такое блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по ссылке: Сладкие ленивые вареники с творогом.

Сладкие ленивые вареники с творогом

Смотрите также:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!