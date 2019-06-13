Летнее меню: лучшие рецепты вкусных холодных супов

В летнюю жару нет ничего лучше порции вкусного, сытного и освежающего холодного супа!

Самым популярным холодным супом в Украине является классическая окрошка, о которой мы расскажем ниже, но не стоит забывать, что есть и другие варианты супа в жару – это гаспачо, свекольник и таратор.

Окрошка

Это холодное первое блюдо, которое включает в себя как термически обработанные так и сырые ингредиенты, нарезанные и залитые сывороткой, квасом или кефиром. Основу для окрошки каждый выбирает на свой вкус, но традиционными вариантами считаются сыворотка и домашний хлебный квас.

Окрошка на сыворотке получается более нежной, а квас придает остроту.

Для окрошки нам понадобится: редиска, картофель, свежие огурцы, отварная телятина или колбаса, яйца и сыворотка. Детальный рецепт окрошки читайте по этой ссылке.

Окрошка

Гаспачо

Очень легкий, но при этом сытный помидорный суп гаспачо - родом из Испании. Гаспачо обладает необычайно свежим и насыщенным вкусом благодаря зелени, чесноку, соусу Табаско и оливковому маслу.

Сделать его очень легко. Для приготовления этого итальянского блюда нужны: помидоры, огурцы, болгарский перец, лимонный сок, оливковое масло, соус и несколько ломтиков хлеба. Подробный рецепт Гаспачо читайте по ссылке.

Гаспачо

Свекольник

Питательный и сытный свекольник – один из лучших холодных супов, который очень легко "собрать". Для этого блюда возьмите: свеклу, яйца, зеленый лук и укроп, огурцы и лимонный сок. Как приготовить вкусный холодный свекольник читайте по этой ссылке.

Свекольник

Таратор

Известный холодный суп таратор идеален для знойных летних дней. В Болгарии, откуда родом таратор, его подают и в тарелках, и в стаканах.

Таратор

В жару именно это блюдо лучше других утоляет жажду.

Ингредиенты: ‍Огурцы - 500 граммов, простокваша - 900 мл, вода - 400 мл, кубики льда - 5 штук, зубчик чеснока, петрушка, укроп, грецкие орехи молотые - 30 граммов (3 столовые ложки), соль - 1 чайна ложка, перец черный молотый - 1/2 чайной ложки.

Как приготовить таратор смотрите в видео:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся