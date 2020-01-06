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Кутья на Рождество: простой и вкусный рецепт с медом и сухофруктами

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Кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом кутьи из пшеницы с медом и сухофруктами.

На своем сайте повар отметил, что хоть это и классический вариант, он "добавил немного от себя": корень имбиря и лимонную цедру.

Состав

  • 1 стакан пшеницы

  • 4 стакана воды

  • 50 г сливочного масла

  • 2-3 ст. л. меда

  • 2 ст. л. мака

  • 1 горсть грецких орехов

  • 100 г кураги

  • 1 горсть изюма

  • 1 шт. лимон (цедра и сок)

  • 1 см корень имбиря

Кутья из пшеницы: пошаговый рецепт

  • Пшеницу (1 стакан) залейте 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром слейте воду и залейте новым 4 стаканами воды. Варите на небольшом огне 1 час до готовности. Если после того, как пшеница будет полностью готова, останется немного воды, то ее нужно слить.

  • Еще в теплую кашу добавьте 50 г сливочного масла, так вкус пшеницы получится более насыщенным.

Кутья на Рождество: простой и вкусный рецепт с медом и сухофруктами

klopotenko.com

  • Курагу (100 г) нарежьте небольшими кубиками. Если у вас очень жесткая курага, можете ее предварительно запарить в кипятке в течение 5 минут.

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Кутья на Рождество: простой и вкусный рецепт с медом и сухофруктами

klopotenko.com

  • Добавьте в кашу нарезанную кубиками курагу и горсть изюма.

  • Затем добавьте мак (2 ст. л.) и 1 см корня имбиря, натертого на мелкой терке.

  • Добавьте горсть рубленых грецких орехов и перемешайте кашу, чтобы все компоненты равномерно распределились.

Кутья на Рождество: простой и вкусный рецепт с медом и сухофруктами

klopotenko.com

  • Лимон (1 шт.) хорошо помойте и обсушите. Натрите цедру лимона на мелкой терке.

  • Добавьте в кутью 2-3 ст. л. меда и натертую цедру лимона.

Кутья на Рождество: простой и вкусный рецепт с медом и сухофруктами

klopotenko.com

  • Добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью минимум на 2 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.

Кутья на Рождество: простой и вкусный рецепт с медом и сухофруктами

klopotenko.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом бананового хлеба с лимонным мороженым.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Рождество
Персона
Евгений Клопотенко
Место
Украина
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