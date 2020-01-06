Кутья на Рождество: простой и вкусный рецепт с медом и сухофруктами

Кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом кутьи из пшеницы с медом и сухофруктами.
На своем сайте повар отметил, что хоть это и классический вариант, он "добавил немного от себя": корень имбиря и лимонную цедру.
Состав
1 стакан пшеницы
4 стакана воды
50 г сливочного масла
2-3 ст. л. меда
2 ст. л. мака
1 горсть грецких орехов
100 г кураги
1 горсть изюма
1 шт. лимон (цедра и сок)
1 см корень имбиря
Кутья из пшеницы: пошаговый рецепт
Пшеницу (1 стакан) залейте 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром слейте воду и залейте новым 4 стаканами воды. Варите на небольшом огне 1 час до готовности. Если после того, как пшеница будет полностью готова, останется немного воды, то ее нужно слить.
Еще в теплую кашу добавьте 50 г сливочного масла, так вкус пшеницы получится более насыщенным.
klopotenko.com
Курагу (100 г) нарежьте небольшими кубиками. Если у вас очень жесткая курага, можете ее предварительно запарить в кипятке в течение 5 минут.
klopotenko.com
Добавьте в кашу нарезанную кубиками курагу и горсть изюма.
Затем добавьте мак (2 ст. л.) и 1 см корня имбиря, натертого на мелкой терке.
Добавьте горсть рубленых грецких орехов и перемешайте кашу, чтобы все компоненты равномерно распределились.
klopotenko.com
Лимон (1 шт.) хорошо помойте и обсушите. Натрите цедру лимона на мелкой терке.
Добавьте в кутью 2-3 ст. л. меда и натертую цедру лимона.
klopotenko.com
Добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью минимум на 2 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.
klopotenko.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом бананового хлеба с лимонным мороженым.
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