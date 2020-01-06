Кутья на Рождество: простой и вкусный рецепт с медом и сухофруктами

Кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом кутьи из пшеницы с медом и сухофруктами.

На своем сайте повар отметил, что хоть это и классический вариант, он "добавил немного от себя": корень имбиря и лимонную цедру.

Состав

1 стакан пшеницы

4 стакана воды

50 г сливочного масла

2-3 ст. л. меда

2 ст. л. мака

1 горсть грецких орехов

100 г кураги

1 горсть изюма

1 шт. лимон (цедра и сок)

1 см корень имбиря

Кутья из пшеницы: пошаговый рецепт

Пшеницу (1 стакан) залейте 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром слейте воду и залейте новым 4 стаканами воды. Варите на небольшом огне 1 час до готовности. Если после того, как пшеница будет полностью готова, останется немного воды, то ее нужно слить.

Еще в теплую кашу добавьте 50 г сливочного масла, так вкус пшеницы получится более насыщенным.

klopotenko.com

Курагу (100 г) нарежьте небольшими кубиками. Если у вас очень жесткая курага, можете ее предварительно запарить в кипятке в течение 5 минут.

klopotenko.com

Добавьте в кашу нарезанную кубиками курагу и горсть изюма.

Затем добавьте мак (2 ст. л.) и 1 см корня имбиря, натертого на мелкой терке.

Добавьте горсть рубленых грецких орехов и перемешайте кашу, чтобы все компоненты равномерно распределились.

klopotenko.com

Лимон (1 шт.) хорошо помойте и обсушите. Натрите цедру лимона на мелкой терке.

Добавьте в кутью 2-3 ст. л. меда и натертую цедру лимона.

klopotenko.com

Добавьте 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью минимум на 2 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.

klopotenko.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом бананового хлеба с лимонным мороженым.

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