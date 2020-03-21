Какие витамины нельзя принимать весной. Рекомендации диетолога

Синтетические или органические? Комплексы или витамины конкретной группы?

На эти актуальные вопросы в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-иммунолог Людмила Гончарова.

"Конечно, лучше всего весной питаться свежими фруктами, овощами и зеленью. Но если нет такой возможности – по состоянию здоровья или финансовым причинам? В этом случае лучше принимать витамины. А как сделать правильный выбор - лучше покупать витамины конкретной группы или витаминные комплексы? Существует расхожее мнение, что якобы у первых выше эффективность. Это убеждение не соответствует действительности. Витамины сами по себе нашим организмом никогда не усваиваются. Чтобы витамин усвоился, ему нужны дополнительные вещества, которые как раз и находятся в натуральных продуктах. Как правило, это фито компоненты.

Синтетический витамин по химическому составу точно такой же, как и органический. Но все его превращения в организме происходят совершенно противоположным образом. То есть, если синтетический витамин усваивается нашим организмом на 3%, то органический – на 70-90%, в зависимости от того, как он поступает в наш организм.

Органические витамины легче вывести из организма, если витамин не нужен человеку в таком количестве. Если человеку нужно только 20% витаминов от того количества, которое он выпил, все лишнее спокойно удалится с мочой. Синтетической витамин удалить гораздо сложнее. Кроме того, синтетические витамины могут стимулировать онкологические процессы и хронические воспалительные процессы. Именно поэтому синтетические витамины менее предпочтительны, чем органика. В органике есть фито компоненты, которые помогают витаминам усваиваться.

В идеале, каждый человек должен был бы сделать анализ по определению генетики усвоения витаминов. Этот анализ показал бы, в какой форме воспринимается тот или иной витамин. Например, есть люди, которые не могут принимать витамины в том виде, в котором ни находятся во фруктах и овощах, но зато могут принимать эти же витамины в активной форме, а организм самостоятельно их активировать не может. Именно для таких случаев существуют активные формы витаминов. Если нет возможности сделать такой анализ, синтетические витамины употреблять не рекомендую. Без дополнительных анализов можно спровоцировать воспалительные процессы или усугубить их.

Диетологи могут помочь вам подобрать список продуктов, из которых витамины будут усваиваться вашим организмом лучше. Это все индивидуально, и каждый может для себя выяснить, из каких продуктов он будет получать больше витаминов, а из каких продуктов, наоборот, организм не будет усваивать витамины. Также можно выяснять, какие продукты являются аллергенами. Если продукт является аллергеном, витамины из него просто не будут усваиваться, так как иммунная система будет их блокировать.

Что касается дозировки, то здесь все не очень сложно. Если же организму не нужны витамины в том количестве, в котором вы их приняли, он их просто уберет. Раньше дозировка была более важна, так как витамины были только синтетические, и в случае передозировки их сложно было вывести из организма. Органические витамины в случае передозировки будут выведены естественным путем".

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