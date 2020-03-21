Какие продукты есть на ночь, чтобы хорошо спать

Кто хорошо спит, тот лучше ест. И наоборот: все больше научных исследований показывают, что частичные нарушения сна способствуют увеличению веса.

Если взаимная связь между ожирением и плохим качеством сна в настоящее время является фактом, то существование конкретной диеты, которая способствует этому, остается сомнительным. Конечно, чем более сбалансирована диета, тем лучше вы отдыхаете ночью. Однако каждый человек – это отдельная история, а показания требуют персонализации. За конкретными рекомендациями La Reppublica обратилась к эксперту.

"Молоко и злаки могут способствовать сонливости, поскольку они богаты триптофаном – аминокислотой, участвующей в регуляции ритмов сна. Однако для страдающих желудочно-пищеводным рефлюксом было бы неплохо поужинать блюдом с томатной пастой", – объясняет диетолог Эллада Сина из Университета Павии.

OBOZREVATEL предлагает вам ознакомиться с ее главными советами, которые помогут улучшить сон.

Первый компонент для хорошего сна – это мера. Никогда не ложитесь спать с пустым желудком или слишком полным, так как оба поведения затрудняют засыпание. Легкий ужин облегчает процесс пищеварения и, следовательно, сон.

Было бы хорошо отдать предпочтение простым способам приготовления пищи и съесть немного жирной пищи, потому что она замедляет опорожнение желудка.

А вот соленую, богатую натрием еду - она содержится в копченых, консервированных и предварительно приготовленных продуктах, следует ограничить. Поскольку соль задерживает засыпание и усиливает ночные пробуждения. В свою очередь, это увеличивает время, проводимое в поверхностном, а не глубоком сне.

Также остерегайтесь продуктов, которые содержат возбуждающие вещества, такие как кофе, чай, энергетические напитки и даже шоколад.

Что касается кофе, исследования противоречивы. Они оказывают на различные эффекты, связанные с генетическими характеристиками, которые предрасполагают к большей или меньшей чувствительности и реакции на кофеин. Но известно, что потребители кофе часто курят, и никотин, несомненно, наиболее сильно связан с нарушением сна во всех исследованиях, в которых участники страдали бессонницей.

Алкогольные напитки заслуживают отдельной главы. Сразу после употребления алкоголь вызывает сонливость. Однако в течение ночи он вызывает беспокойный сон и преждевременное пробуждение. Кроме того, особенно в пожилом возрасте алкоголь повышает показатели артериального давления как у мужчин, так и у женщин.

С другой стороны, полезны травяные чаи и настои: цветы и листья растений, таких, как ромашка, лимонный бальзам, мальва и боярышник. Они обладают успокаивающим действием.

Что касается времени, необходимо поесть относительно рано – за пару часов до сна, а также выполнить легкую физическую активность, чтобы облегчить пищеварение. Короткая прогулка идеальна, но в текущей ситуации можно ограничиться домашними упражнениями. Наконец, регулярность других приемов пищи и их правильное распределение в течение дня также могут помочь регулировать биологические часы и, следовательно, лучше спать.

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