Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Какие продукты есть на ночь, чтобы хорошо спать

3.4т
Читать материал на украинском

Кто хорошо спит, тот лучше ест. И наоборот: все больше научных исследований показывают, что частичные нарушения сна способствуют увеличению веса.

Если взаимная связь между ожирением и плохим качеством сна в настоящее время является фактом, то существование конкретной диеты, которая способствует этому, остается сомнительным. Конечно, чем более сбалансирована диета, тем лучше вы отдыхаете ночью. Однако каждый человек – это отдельная история, а показания требуют персонализации. За конкретными рекомендациями La Reppublica обратилась к эксперту.

"Молоко и злаки могут способствовать сонливости, поскольку они богаты триптофаном – аминокислотой, участвующей в регуляции ритмов сна. Однако для страдающих желудочно-пищеводным рефлюксом было бы неплохо поужинать блюдом с томатной пастой", – объясняет диетолог Эллада Сина из Университета Павии.

Какие продукты есть на ночь, чтобы хорошо спать

OBOZREVATEL предлагает вам ознакомиться с ее главными советами, которые помогут улучшить сон.

Первый компонент для хорошего сна – это мера. Никогда не ложитесь спать с пустым желудком или слишком полным, так как оба поведения затрудняют засыпание. Легкий ужин облегчает процесс пищеварения и, следовательно, сон.

Было бы хорошо отдать предпочтение простым способам приготовления пищи и съесть немного жирной пищи, потому что она замедляет опорожнение желудка.

Какие продукты есть на ночь, чтобы хорошо спать

А вот соленую, богатую натрием еду - она содержится в копченых, консервированных и предварительно приготовленных продуктах, следует ограничить. Поскольку соль задерживает засыпание и усиливает ночные пробуждения. В свою очередь, это увеличивает время, проводимое в поверхностном, а не глубоком сне.

Также остерегайтесь продуктов, которые содержат возбуждающие вещества, такие как кофе, чай, энергетические напитки и даже шоколад.

Что касается кофе, исследования противоречивы. Они оказывают на различные эффекты, связанные с генетическими характеристиками, которые предрасполагают к большей или меньшей чувствительности и реакции на кофеин. Но известно, что потребители кофе часто курят, и никотин, несомненно, наиболее сильно связан с нарушением сна во всех исследованиях, в которых участники страдали бессонницей.

Какие продукты есть на ночь, чтобы хорошо спать

Алкогольные напитки заслуживают отдельной главы. Сразу после употребления алкоголь вызывает сонливость. Однако в течение ночи он вызывает беспокойный сон и преждевременное пробуждение. Кроме того, особенно в пожилом возрасте алкоголь повышает показатели артериального давления как у мужчин, так и у женщин.

С другой стороны, полезны травяные чаи и настои: цветы и листья растений, таких, как ромашка, лимонный бальзам, мальва и боярышник. Они обладают успокаивающим действием.

Что касается времени, необходимо поесть относительно рано – за пару часов до сна, а также выполнить легкую физическую активность, чтобы облегчить пищеварение. Короткая прогулка идеальна, но в текущей ситуации можно ограничиться домашними упражнениями. Наконец, регулярность других приемов пищи и их правильное распределение в течение дня также могут помочь регулировать биологические часы и, следовательно, лучше спать.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталия Ульянкина Наталия Ульянкина
Темы
Рецепты Питание Качество продуктов в Украине
Теги
питание продукты
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рецепты