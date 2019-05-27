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Как приготовить вкусный пудинг: простые и быстрые рецепты

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Пудинг, - традиционное британское блюдо, которое обычно запекается с фруктами, крупами, сладостями, мясом, морепродуктами и другими ингредиентами.

В преддверии лета лучшие легкие рецепты пудингов повара представили для The Guardian.

Купе Джереми Ли, - вариация классического мороженого пудинга. Для приготовления одной порции нужна доля двойных сливок, доля нарезанного горького шоколада в количестве по одной чашке эспрессо, 2 столовые ложки ванильного мороженого, половина столовой ложки жаренного нарезанного миндаля.

Нужно сварить на сковороде сливки, после чего убрать с огня, смешать с шоколадом в однородную массу, вылить в посуду для пудинга поверх мороженого и посыпать миндалем.

Читайте также на OBOZREVATEL.Smak простой рецепт манного пудинга.

Как приготовить вкусный пудинг: простые и быстрые рецепты

Кроме того, стоят внимания жареные персики или нектарины с миндальным пралиновым кремом.

Для их приготовления на восемь человек нужно 8 персиков или нектаринов, 25 граммов сливочного масла, по 2 столовые ложки жидкого меда и лимонного сока. Для крема нужно 2 столовые ложки миндального пралине, 300 граммов сливок.

Духовку необходимо разогреть до 220 градусов, после чего разрезать и очистить от косточек фрукты, положить их на жаропрочную посуду кожурой вниз. Отдельно растопить сливочное масло, смешать его с медом и лимонным соком, наполнить получившейся смесью фрукты и поместить их в духовку, пока они не размягчатся.

Смотрите на OBOZREVATEL.Smak лучший рецепт творожного пудинга.

Отдельно смешать крем с пралине и сливками, охладить его, подавать на одной тарелке с персиками или нектаринами.

Повара советуют также подавать блюдо вместе с фруктовыми соками.

Как приготовить вкусный пудинг: простые и быстрые рецепты

Помимо прочего, вы можете узнать на OBOZREVATEL.Smak, как готовить простой, но невероятно вкусный шоколадный пудинг.

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Гусева Ксюша
Гусева Ксюша
Спacи6o всeм тем, кто показал мне чудо-cайт http://difimas.com/1imh2dq Пpоcто прoйдя oпроc полyчилa почти полугoдoвyю зарплaту)) Пoльзуйтecь, пока есть возмoжность=)
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