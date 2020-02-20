Как приготовить самое вкусное картофельное пюре без комочков

Казалось бы, что может быть проще толченой картошки, но в приготовлении пюре есть несколько важных нюансов, которые обязательно нужно учитывать.

Чтобы пюре не было водянистым, картофель нужно укладывать в уже кипящую воду (или заливать горячей), а после приготовления сразу воду сливать.

Также солить картошку при варке нужно ближе к концу готовки, ведь из-за соли корнеплод разваривается и может потерять форму. Лучше добавить недостающую соль уже в процессе замешивания масла в пюре.

И самое важное правило, оно же – главный секрет: мять картофель нужно без масла и молока (овощного бульона), тогда в готовом пюре не будет комочков.

Приготовление картофельного пюре

И только после того, как картошка тщательно помята, можно добавлять сливочное масло, молоко или сметану и бульон по вкусу.

Детальный рецепт правильного картофельного пюре читайте по этой ссылке.

Картофельное пюре без комочков

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