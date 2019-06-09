Как приготовить кабачки: необычные и быстрые рецепты

В начале лета особенно много вкусных и доступных овощей, ввиду чего актуальными будут необычные рецепты блюд из кабачков.

Соответствующие рецепты предоставила Анна Джонс для The Guardian.

Прежде всего, можно приготовить запеканку из кабачков.

Для этого нужно 6 средних кабачков, порезанных на ломтики по сантиметру, луковица, два лимона, 200 мл оливкового масла, 100 г пармезана, 500 г рикотты, 200 г моцареллы, 150 г панировочных сухарей, 1 красный перец, несколько веточек душицы, орегано и базилика, 4 зубчика чеснока, соль и перец.

Духовку нужно нагреть до 210 градусов, отдельно на сковороде разогреть половину масла, обжарить пять минут чеснок и перец, натереть на терке лимон, после чего смешать это все в большой миске.

В блюдо для духовки размером 20/25 см выложить остатки масла, сок двух лимонов, приправы. Кабачки порциями сначала по пару минут с каждой стороны обжарить на сковороде, после чего хорошо обваливать их в маринаде.

Когда луковая смесь остынет, нужно к ней натереть сыр на терке и хорошо приправить его, остатки маринада перемешать отдельно с панировочными сухарями, а в блюдо для запекания слоями выложить кабачки и сыр, при этом, кабачки должны быть последним слоем, поверх которого нужно высыпать сухари.

Выпекать в духовке около 50 минут, подавать с хрустящим салатом с лимонным соусом.

Еще можно приготовить жаркое из кабачков.

Для него нужно взять четыре кабачка, 150 мл масла, 1 головку чеснока, 1 чайную ложку чили, 1 лимон, соль и перец, половину пучка петрушки, несколько веточек мяты.

Духовку разогреть до 200 градусов, кабачки порезать на кусочки по 2 сантиметра, положить на большой противень, сбрызнуть оливковым маслом, добавить чеснок и перец чили, соль и перец.

Мелко порезать половину лимона с кожурой, отбрасывая все косточки, добавить к кабачкам, полить их соком второй половины лимона, после чего его тоже оставить на противне, - жарить все 40 минут, один раз перевернув.

Когда все будет готово, нужно дать ему остыть, после чего измельчить (можно использовать блендер или комбайн) до получения консистенции соуса.

Тогда все распределить по 4-6 тарелкам, посыпав петрушкой и мятой, подавать с лепешками.

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