Как Джону Сноу сообщить Дейенерис сногсшибательную новость и не расстроить ее? Поможет этот десерт!

В тексте о том, что в первой серии 8 сезона Игры престолов Джон Сноу узнал, что он (ВНИМАНИЕ: СПОЙЛЕР!!!) законный наследник Железного трона.

Судя по всему, во второй серии об этом узнает Дейенерис, которая сейчас думает, что она королева и законный претендент на Железный трон.

OBOZREVATEL.Smak предполагает, что Джон Сноу, прежде чем говорить Бурерожденной, что настоящий наследник – он, должен угостить ее вкусным десертом.

Торт "Рафаэлло"

Ингредиенты:

1. Яйца – 6 шт.

2. Соль – 1/2 ч. л.

3. Сахар – 200 г.

4. Миндаль – 100 г.

5. Пшеничная мука – 125 г.

6. Экстракт ванили – 1/4 ч. л.

7. Белый шоколад – 200 г.

8. Сыр "Маскарпоне" - 250 г.

9. Сливки 33% - 550 мл.

10. Сахарная пудра – 100 г.

11. Кокосовое молоко – 150 мл.

12. Кокосовая стружка – 200 г.

Для бисквита возьмите 6 яиц комнатной температуры. Отделите белки от желтков в разные миски. Добавьте к белкам щепотку соли и взбейте миксером. Всыпайте сахар постепенно и продолжайте взбивать миксером в течение 5 минут. К желткам добавьте пару капель миндальной эссенции и взбейте миксером. Отправьте их к белкам и хорошо перемешайте на медленной скорости. Далее высыпьте муку и лепестки миндаля. Перемешайте лопаткой до однородной консистенции. Возьмите форму на 22 см. и застелите ее пергаментом, бока и дно можно немного смазать сливочным маслом. Далее перелейте тесто в форму и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 45-50 минут. Затем дайте бисквиту остыть, не снимайте при этом ободок формы. Смешайте вместе кусочки белого шоколада и 100 мл. сливок. Растопите на водяной бане или в микроволновке до однородной массы. Сливки 33% взбейте в миксере вместе с сахарной пудрой. В сыр Маскарпоне добавьте щепотку соли и взбейте. Затем смешайте вместе с топленым шоколадом и сливками. Добавьте 3-4 ст. ложки кокосовой стружки, перемешайте. В кокосовое молоко вам необходимо добавить 3 ст. л. сахара и перемешать. Готовый бисквит разрежьте на три коржа. Каждый корж пропитайте кокосовым молоком, затем смажьте его кремом, аналогично с остальными коржами. Бока и верхушку торта посыпьте вдоль кокосовой стружкой, на середину выложите несколько конфет Рафаэлло. Торт должен пропитаться 3-4 часа, затем его можно подавать к столу (читайте также другие рецепты торта "Рафаэлло").

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