Как дома легко и быстро приготовить вкусный пломбир

Мороженое является одним из самых вкусных и желанных десертов в жаркую погоду, причем приготовить его можно даже в домашних условиях.

Так, ведущий программы "Сніданок на 1+1" Руслан Сеничкин на своей странице в социальной сети Facebook решил поделиться рецептом приготовления пломбира дома всего за 10 минут.

Как отмечает журналист, для этого понадобится 200 мл. 33% сливок, 200 мл. 3,2% молока, 2 ст.л сахара, 100 г. соли, 1 кг. льда и один стручок ванили.

По словам Сеничкина, десерт он готовит в двух пакетах-слайдерах разного размера – они очень удобны в использовании и обеспечивают хорошую герметичность, так как мороженое не должно вытечь и впитать в себя какие-либо посторонние запахи.

Согласно его рецепту, в меньшем пакете нужно смешать холодные жирные сливки с холодным молоком, потом добавить сахар исходя из вкусовых предпочтений. Для аромата можно выбрать семечки стручка ванили, однако это дело вкуса.

Далее нужно максимально освободить пакет от воздуха и загерметизировать его специальным замком, после чего следует перемешать все ингредиенты.

В большом пакете нужно заранее подготовить лед, который надо посолить 100 г соли, чтобы остановить его разморозку и ускорить процесс заморозки самого мороженого. После этого в пакет со льдом помещается пакет с молочной смесью, предварительно выпустить из пакета воздух. Все это нужно тщательно потрусить, чтобы лед обернул пакетик с мороженым.

Отправляем десерт в морозилку и ждем 8 минут до полной заморозки.

По готовности кладем мороженое в посудину и украшаем по своему вкусу.

Напомним, ранее OBOZREVATEL. Smak поделился с вами собственным рецептом приготовления мороженого.

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