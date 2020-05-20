Хачапури с моцареллой: уникальный рецепт

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

ХАЧАПУРИ С МОЦАРЕЛЛОЙ

Ингредиенты

творог - 250 гр,

яйцо - 1 шт,

рисовая мука - 3 ст.л,

зелень - по вкусу,

соль - по вкусу,

специи - по вкусу,

моцарелла - 50 гр.

Приготовление

В миску кладем творог, одно яйцо и три столовые ложки рисовой муки. Добавляем соль, специи и нарезанную свежую зелень. Все хорошо перемешиваем, после чего выкладываем эту творожную массу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Тесто выкладываем в форме лодочки, стараясь сделать высокие борта.

Смазываем заготовку яичным желтком. Ставим хачапури в разогретую духовку на 15 минут. Как только хачапури подрумянится - достаем противень. В центр хачапури насыпаем натертый на терке сыр и разбиваем одно сырое яйцо. Ставим противень в духовку еще на 5 минут.

Учтите, что белок должен приготовиться, но желток при этом должен оставаться жидким. Как только белок схватится - достаем противень из духовки. Посыпаем хачапури специями и свежей зеленью и подаем к столу.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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