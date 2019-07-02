Это просто объедение: рецепт очень вкусной начинки для блинов

SmakOboz нашел простой рецепт необычной и невероятно вкусной начинки для блинов.
Как правило блины готовятся с творогом или вареным мясом, прокрученным через мясорубку, но иногда стоит и поэкспериментировать.
Для начинки нужно взять отварное куриное мясо и большое количество жареного на масле репчатого лука.
Дело в том, что 2/3 начинки должно составлять мясо, а 1/3 - жареный лук. Все необходимо измельчить в мясорубке.
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Когда все блины и начинка готовы, приступаем к самому интересному.
Развернутый блин необходимо посыпать тертым сыром, и только потом поверх сыра выложить луково-мясной фарш.
Завернуть блин конвертом.
Поджарить на сковороде на медленном огне, чтобы сыр расплавился.
В результате получаются блины с двойной начинкой, первый слой сырный, а второй - мясной. Попробуйте, это действительно очень вкусно!
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