Эти вкусные фаршированные перцы: три лучших рецепта сезонного блюда

Именно сейчас самое время приготовить сладкий болгарский перец с мясной, рисовой или овощной начинкой.
SmakObozrevatel нашел три простых рецепта вкусных, сытных и полезных фаршированных перцев.
Перец фаршированный мясом и рисом
Это классический рецепт любимого с детства блюда. Спелые болгарские перцы начиняются мясным фаршем с рисом и тушатся с добавлением помидоров или томатной пасты.
Подробный рецепт болгарских перцев с рисово-мясной начинкой ищите по этой ссылке.
Перец фаршированный мясом и рисом
Это блюдо имеет совсем другой вкус и является идеальным летним гарниром. Если вы никогда не пробовали фаршированный овощами болгарский перец, непременно приготовьте его хоть раз, и он станет одним из ваших любимых блюд.
Детальный рецепт с фото читайте по ссылке: Перец фаршированный овощами.
Перец фаршированный овощами
Обычный вареный рис – это так скучно! Возьмите несколько сочных болгарских перцев и начините их рисом. В рецепте есть секретный ингредиент – особая заливка для тушения. Как приготовить вкусные фаршированные рисом перцы смотрите тут.
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