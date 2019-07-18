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Эти вкусные фаршированные перцы: три лучших рецепта сезонного блюда

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Именно сейчас самое время приготовить сладкий болгарский перец с мясной, рисовой или овощной начинкой.

SmakObozrevatel нашел три простых рецепта вкусных, сытных и полезных фаршированных перцев.

Перец фаршированный мясом и рисом

Это классический рецепт любимого с детства блюда. Спелые болгарские перцы начиняются мясным фаршем с рисом и тушатся с добавлением помидоров или томатной пасты.

Подробный рецепт болгарских перцев с рисово-мясной начинкой ищите по этой ссылке.

Перец фаршированный мясом и рисом

Перец фаршированный мясом и рисом

Перец фаршированный овощами

Это блюдо имеет совсем другой вкус и является идеальным летним гарниром. Если вы никогда не пробовали фаршированный овощами болгарский перец, непременно приготовьте его хоть раз, и он станет одним из ваших любимых блюд.

Детальный рецепт с фото читайте по ссылке: Перец фаршированный овощами.

Перец фаршированный овощами

Перец фаршированный овощами

Перец фаршированный рисом

Обычный вареный рис – это так скучно! Возьмите несколько сочных болгарских перцев и начините их рисом. В рецепте есть секретный ингредиент – особая заливка для тушения. Как приготовить вкусные фаршированные рисом перцы смотрите тут.

Эти вкусные фаршированные перцы: три лучших рецепта сезонного блюда

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